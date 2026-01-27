65-летний отец и 49-летняя мать стали самыми возрастными родителями в Гомеле

Стало известно, в каком возрасте гомельчане становились родителями в 2025 году. Об этом рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
По статистике, чаще всего гомельчане становились родителями в возрасте 25 — 35 лет. Дети появились именно в этот период более чем у 55% пар. В среднем на Гомельщине возраст рождения ребенка составил 29 лет у женщин и 32 года у мужчин.
Кроме того, в регионе просматривается тенденция осознанного планирования семьи. Все больше пар откладывают рождение детей на более зрелый период. Так, 7,7% новорожденных родились в семьях, где родители старше 40 лет. И более 50 мужчин впервые стали папами или вновь обрели радость отцовства после 50 лет.
— Самыми взрослыми родителями года стали 65-летний отец и 49-летняя мать, — рассказали в пресс-службе.
При этом доля юных родителей, у которых дети появляются до 20 лет, наоборот, снизилась, составив 2,2%.
Всего в 2025-м в Гомельской области родилось мальчиков почти на 2% больше, чем девочек. Среди новорожденных — свыше 80 двоен и одна тройня.
