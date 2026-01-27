Экс-помощница белгородского губернатора умерла, прилетев на похороны к матери

В пресс-службе губернатора уточнили, что Вера Мангушева родилась в Астрахани в 1987 году. Работала в редакции ГТРК «Лотос» продюсером и ведущей программ, была помощником губернатора Астраханской области. Начало СВО застало ее в Белгородской области, где она также являлась помощником главы субъекта в самое сложное для региона время, заботилась о жителях Белгорода в сложное для них время. Последние два года Вера проживала в Москве и работала в АНО «Диалог Регионы» помощником гендиректора по связям с общественностью.