2763 минчанина не платят коммуналку более года, а месячный долг у 45 409

Мингорисполком сказал, как много минчан не платят коммуналку.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько минчан не платят коммуналку более года. Об этом в Едином расчетно-справочном центре Центра информационных технологий Мингорисполкома рассказали агентству «Минск-Новости».

Так, по данным ЕРСЦ, ежемесячно из-за неоплаты без предоставления ЖКУ в Минске остается больше тысячи квартир. Например, на новогодние праздники без света, отключенного из-за неуплаты, в Минске были жители 981 квартиры, а без воды — 60.

На 1 января 2026-го в Минске было 45 тысяч 409 лицевых счетов с просроченной задолженностью. По большинству (74,07%) неоплата составляла один период, еще у 5148 была задолженность за два периода, за три — у 1437.

— От четырех до пяти месяцев за услуги ЖКХ не рассчитывались по 993 лицевым счетам, от шести месяцев до одного года — по 1435, — рассказала начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности филиала ЕРСЦ Центра информтехнологий Мингорисполкома Анастасия Гвоздик.

Самыми злостными неплательщиками в Минске оказались 2763 владельца жилья, не платившие за коммуналку более года. За задолженности по коммуналке в Минске в 2025-м продали с аукциона пять квартир и три доли в квартирах.

— Для многих собственников-должников такая мера становится стимулом к скорейшему погашению долгов, — заключила специалист.

Тем временем 65-летний отец и 49-летняя мать стали самыми возрастными родителями в Гомеле.

Еще мы писали, что четыре социальные выплаты меняются в Беларуси с 1 февраля 2026 года.

Кроме того, Минздрав прокомментировал ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии, куда летают самолеты из Беларуси: «Избегать физического контакта с заболевшими».