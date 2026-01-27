Ричмонд
Камышанин Дмитрий Белкин погиб при выполнении воинского долга

О дате похорон бойца СВО пока не сообщается.

Источник: РИА "Новости"

Камышин Волгоградской области простится с одним из своих героев. Дмитрий Белкин погиб во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции.

Власти города сообщили о трагедии в официальном телеграм-канале, подчеркнув мужество и верность долгу Дмитрия Васильевича. Он отдал жизнь, защищая Родину, и выполнил свой воинский долг с честью.

Горожане выражают искренние соболезнования близким, скорбя вместе с ними.

О дате прощания пока не сообщается.

Ранее в Волгоградской области простились с бойцом СВО Николаем Мельником.