Камышанин Дмитрий Белкин погиб при выполнении воинского долга

Камышин Волгоградской области простится с одним из своих героев. Дмитрий Белкин погиб во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции.
Власти города сообщили о трагедии в официальном телеграм-канале, подчеркнув мужество и верность долгу Дмитрия Васильевича. Он отдал жизнь, защищая Родину, и выполнил свой воинский долг с честью.
Горожане выражают искренние соболезнования близким, скорбя вместе с ними.
О дате прощания пока не сообщается.
Ранее в Волгоградской области простились с бойцом СВО Николаем Мельником.