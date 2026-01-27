Часть волгоградских школ перешли на дистант из-за сильных морозов

Комитет образования Волгоградской области разъяснил, что решения об отмене занятий в районах принимают самостоятельно муниципалитеты. Единых нормативов, регламентирующих отмену занятий в зависимости от погодных условий, в регионе нет. Это связано с особенностями климата и установлением разных температур в зависимости от территориального расположения района.