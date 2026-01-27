Часть волгоградских школ перешли на дистант из-за сильных морозов

В Волгоградской области установились морозы, которые внесли коррективы в работу образовательных учреждений. Несмотря на низкие температуры, большинство школ региона продолжают работать в штатном режиме, однако некоторые классы и даже целые школы частично переведены на дистанционное обучение.
Комитет образования Волгоградской области разъяснил, что решения об отмене занятий в районах принимают самостоятельно муниципалитеты. Единых нормативов, регламентирующих отмену занятий в зависимости от погодных условий, в регионе нет. Это связано с особенностями климата и установлением разных температур в зависимости от территориального расположения района.
Полностью в штатном режиме сейчас работают все школы в Городищенском, Дубовском, Калачевском, Камышинском, Клетском, Котельниковском, Кумылженском, Новоаннинском, Новониколаевском, Октябрьском, Старополтавском, Суровикинском, Чернышковском районах. Также без изменений занятия проходят в городских округах Камышин, Урюпинск и Фролово.
В остальных муниципалитетах области из-за морозов на дистанционное обучение частично перевели некоторые классы или школы. Это позволяет обеспечить безопасность и комфорт учеников, не прерывая учебный процесс полностью.