Начальник Госжилинспекции Татарстана: «Не хотите пускать в квартиру? Пожалуйста, — у вас не будет газа»

О мерах по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых домах рассказали на брифинге в Доме Правительства РТ.
В Республике Татарстан в начале 2026 года произошел резкий скачок смертности, вызванной отравлением окисью углерода. Основной причиной трагических инцидентов, как правило, является халатное отношение граждан к правилам эксплуатации газовых приборов. В связи с этим встает вопрос о мерах предосторожности и изменениях в законодательстве, направленных на предотвращение подобных несчастных случаев.
По данным заместителя гендиректора «Газпром трансгаз Казань» Рамиса Саляхова, за неполный первый месяц 2026 года в республике от отравления угарным газом умерли восемь человек. Большинство случаев, по его словам, связано с нарушениями правил безопасности при использовании газового оборудования в быту. В Татарстане насчитывается около 1,6 млн газифицированных квартир, общее количество газовых приборов — 2,5 млн. По словам Саляхова, большая часть инцидентов происходит с проточными водонагревателями, которых в республике насчитывается 215 тысяч.
Первый замминистра строительства РТ Дамир Шайдуллин подчеркнул, что соблюдение правил безопасности при использовании газовых приборов в многоквартирных домах — это жизненно важный вопрос. Наибольшую опасность представляет утечка угарного газа, которая может привести к отравлению и даже гибели человека. Чаще всего, несчастные случаи происходят из-за самостоятельного вмешательства в работу приборов, отсутствия должного технического обслуживания и игнорирования профилактических проверок.
В 2026 году в Татарстане планируется провести капитальный ремонт систем газоснабжения в 78 домах и ремонт вентиляции и дымоходов в 76 многоквартирных домах. Замначальника Управления надзорной деятельности МЧС России по РТ Олег Маринин отметил, что с 2023 года зафиксировано 100 возгораний, вызванных нарушениями правил эксплуатации бытовой техники, включая 13 взрывов. В результате этих инцидентов погибли 17 человек.
С 1 марта 2026 года вступят в силу более жесткие требования к эксплуатации газового оборудования, сообщил начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин. Теперь специалисты будут обязаны проводить замеры уровня проветривания и давления в вентиляционных шахтах с использованием специальных инструментов для более точной оценки их состояния.
По словам эксперта, прежние методы приблизительной оценки при проведении замеров больше не допустимы. Теперь сотрудники газовых служб должны будут фиксировать точные показания приборов и обеспечивать соответствие этих данных установленным предельным значениям.
В случае выявления несоответствий, подача газа в квартиру или дом может быть прекращена. Такое же решение будет принято, если газовикам будет отказано в доступе к жилому помещению для проведения проверки.
«Не хотите пускать в квартиру? Пожалуйста, никаких вопросов нет — у вас не будет газа. Причем ваш кран на узле не просто завяжут, его заварят. Ну и, соответственно, при обратном подключении будет очень серьезная проблема», — цитирует начальника Госжилинспекции ИА «Татар-информ».
Он также подчеркнул важность ежегодных проверок оборудования, и призвал жильцов проявлять заинтересованность в их проведении, поскольку в противном случае им также грозит отключение газа. Тыгин заключил, что благодаря отключению газоснабжения в ряде домов удалось избежать трагических последствий, связанных с взрывами, хлопками газа и отравлением угарным газом.