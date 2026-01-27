Начальник Госжилинспекции Татарстана: «Не хотите пускать в квартиру? Пожалуйста, — у вас не будет газа»

По данным заместителя гендиректора «Газпром трансгаз Казань» Рамиса Саляхова, за неполный первый месяц 2026 года в республике от отравления угарным газом умерли восемь человек. Большинство случаев, по его словам, связано с нарушениями правил безопасности при использовании газового оборудования в быту. В Татарстане насчитывается около 1,6 млн газифицированных квартир, общее количество газовых приборов — 2,5 млн. По словам Саляхова, большая часть инцидентов происходит с проточными водонагревателями, которых в республике насчитывается 215 тысяч.