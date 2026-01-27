В 2025 году в Омской области завершился капитальный ремонт участков автодороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково на километрах 65−71 и 71−78. Инициатива обновления трассы исходила от местных жителей, и власти региона оперативно откликнулись на их обращения.
Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядная организация провела полный цикл дорожного ремонта: сняла изношенное асфальтобетонное покрытие, устранила пучины, укрепила основание методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, а затем уложила два слоя нового асфальта.
Кроме того, были укреплены обочины, нанесена свежая разметка, установлены новые дорожные знаки, а также восстановлены посадочные площадки и автопавильоны для удобства пассажиров пригородного транспорта.
Все этапы реализации объекта находились под контролем губернатора Омской области Виталия Хоценко, что обеспечило высокое качество и соблюдение сроков выполнения работ. Ранее мы писали, что через Омск опять не пропустили 20-тонную партию странного сливочного масла.