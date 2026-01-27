Дорогу Горьковское — Калачинск — Оконешниково отремонтировали по просьбам жителей

В 2025 году в Омской области завершился капитальный ремонт участков автодороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково на километрах 65−71 и 71−78. Инициатива обновления трассы исходила от местных жителей, и власти региона оперативно откликнулись на их обращения.