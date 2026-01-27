Международный фестиваль молодежи пройдет 11−17 сентября

«Нововведением фестиваля станет отраслевой принцип формирования зарубежных делегаций — на фестиваль приедут лучшие представители креативных индустрий, государственного управления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора — те, кто уже сегодня формирует будущее своих стран и всего мира. Именно поэтому принципиально важно, чтобы фестиваль стал витриной лучших российских проектов и практик. Мы хотим показать молодым лидерам настоящую Россию — страну безграничных возможностей, где умеют мечтать и превращать мечты в реальность», — приводятся в сообщении слова Кириенко.