Нарушителей выявили во время миграционного рейда в Ростове

Нарушителей выявили во время миграционного рейда в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Выявили восемь иностранных граждан, двум из них решили аннулировать патенты, — сообщили в полиции.
Приезжие не соблюдали режим пребывания в стране, а также вели незаконную трудовую деятельность. Также одного из работодателей привлекли к ответственности за два случая нелегального трудоустройства (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ).
Кроме того, под внимание полиции попали и те, кто предоставил жилье двум нелегальным мигрантам. В этом случае зафиксировали административные нарушения и параллельно начали процессуальную проверку в рамках уголовной статьи об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).
