Нарушителей выявили во время миграционного рейда в Ростове

Кроме того, под внимание полиции попали и те, кто предоставил жилье двум нелегальным мигрантам. В этом случае зафиксировали административные нарушения и параллельно начали процессуальную проверку в рамках уголовной статьи об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).