Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарушителей выявили во время миграционного рейда в Ростове

Миграционный рейд провели в Первомайском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Нарушителей выявили во время миграционного рейда в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Выявили восемь иностранных граждан, двум из них решили аннулировать патенты, — сообщили в полиции.

Приезжие не соблюдали режим пребывания в стране, а также вели незаконную трудовую деятельность. Также одного из работодателей привлекли к ответственности за два случая нелегального трудоустройства (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ).

Кроме того, под внимание полиции попали и те, кто предоставил жилье двум нелегальным мигрантам. В этом случае зафиксировали административные нарушения и параллельно начали процессуальную проверку в рамках уголовной статьи об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.