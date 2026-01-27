Трамваи вернутся на улицу Галактионовскую в Самаре в 2026 году

Ограничения там действуют с 2022 года, они затронули и трамваи. На время работ пути пришлось убрать. Ранее в минстрое утверждали, что проектные решения по перекладке сетей определены, новые технические условия получены, а контакты с ресурсоснабжающими организациями налажены.