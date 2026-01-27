СМИ рассказали о вреде популярного средства для омоложения кожи

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россиянки пожаловались на различные симптомы после использования средства для омоложения кожи Dermaheal, сообщает Telegram-канал Baza.
«После его применения выпадают волосы, возникают аллергия, пятна, сыпь и сильные отеки», — говорится в публикации.
В материале подчеркнули, что популярный препарат предназначен для использования в условиях клиник, но его активно продают в интернете, выдавая его за профессиональное средство омоложения кожи. После применения средства пострадавшим приходится обращаться к косметологам ради устранения последствий.
Источник предположил, что симптомы могут возникать из-за поддельности товара, поскольку покупают его без сертификации или гарантии подлинности.