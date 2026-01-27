Вологодский губернатор рассказал об установке памятника Сталину

«Памятник установим на перекрестке улиц Металлургов и Сталеваров, около дома № 8 по улице Металлургов. Он будет посвящен истории строительства металлургического комбината, который напрямую повлиял на становление Череповца как одного из крупнейших промышленных центров страны. В 1940 году Иосиф Виссарионович Сталин и Вячеслав Михайлович Молотов подписали постановление о создании в городе металлургического завода. Академик Иван Павлович Бардин сыграл основополагающую роль в разработке проекта комбината», — отметил Филимонов, слова которого приводит его пресс-служба.