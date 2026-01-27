Суд в Москве запретил объявление о сдаче жилья только славянам

Суд установил, что на популярном сайте объявлений и в Telegram-канале по сдаче жилья в Москве появилось предложение по квартире на улице Артюхиной, где предпочтение отдавалось «арендаторам славянской национальности». Суд указал, что в тексте объявления содержатся сведения, указывающие на дискриминационный характер размещенной информации, а дискриминация соискателей объявления по национальному признаку запрещена законом.