Суд в Москве запретил объявление о сдаче жилья только славянам

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы запретил объявления о сдаче жилья «арендаторам славянской национальности», сообщили РИА Новости в суде.
Суд установил, что на популярном сайте объявлений и в Telegram-канале по сдаче жилья в Москве появилось предложение по квартире на улице Артюхиной, где предпочтение отдавалось «арендаторам славянской национальности». Суд указал, что в тексте объявления содержатся сведения, указывающие на дискриминационный характер размещенной информации, а дискриминация соискателей объявления по национальному признаку запрещена законом.
«Решением суда информация, размещенная по интернет-адресам на указанных сетевых ресурсах, признана запрещенной к распространению в РФ. Кроме этого, суд обязал Роскомнадзор включить эти сетевые адреса в единый реестр доменных имен… позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено», — сказали в пресс-службе суда.
Уточняется, что решение подлежит немедленному исполнению.