СМИ выяснили, когда Хинштейн сможет вернуться к работе после ДТП

Курский губернатор Александр Хинштейн, пострадавший в ДТП неделю назад, планирует вернуться к исполнению обязанностей в течение ближайших двух недель. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на местных медиков.
По данным канала, травмы главы региона оказались серьезнее, чем предполагалось изначально: врачи диагностировали перелом бедренной кости и трех ребер. Хинштейн перенес экстренную операцию и сейчас проходит реабилитацию в Курской областной больнице.
Авария произошла неделю назад, когда машину губернатора занесло на обочине и выбросило в кювет. Водитель в ДТП не пострадал.
Несмотря на тяжесть травм, Хинштейн уже начал разрабатывать ногу и проводить рабочие встречи прямо в палате. На период его больничного обязанности главы Курской области временно исполняет Александр Чепик.