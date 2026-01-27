Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ выяснили, когда Хинштейн сможет вернуться к работе после ДТП

Пострадавший в аварии Александр Хинштейн планирует выйти с больничного через 14 дней. По данным Mash, он уже начал разрабатывать ногу и проводит рабочие встречи.

Источник: Reuters

Курский губернатор Александр Хинштейн, пострадавший в ДТП неделю назад, планирует вернуться к исполнению обязанностей в течение ближайших двух недель. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на местных медиков.

По данным канала, травмы главы региона оказались серьезнее, чем предполагалось изначально: врачи диагностировали перелом бедренной кости и трех ребер. Хинштейн перенес экстренную операцию и сейчас проходит реабилитацию в Курской областной больнице.

Авария произошла неделю назад, когда машину губернатора занесло на обочине и выбросило в кювет. Водитель в ДТП не пострадал.

Несмотря на тяжесть травм, Хинштейн уже начал разрабатывать ногу и проводить рабочие встречи прямо в палате. На период его больничного обязанности главы Курской области временно исполняет Александр Чепик.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше