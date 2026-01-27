Новосибирские власти усилили контроль за уборкой снега

Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев отметил, что из-за обильных осадков значительно вырос риск схода снега с крыш. В связи с этим он поручил руководителям районов и профильных департаментов ускорить темпы уборки, особенно на объектах социальной сферы. По его словам, работы необходимо провести в ближайшее время и повторить перед началом весеннего таяния.