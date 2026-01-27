Ричмонд
Новосибирские власти усилили контроль за уборкой снега

В районах Новосибирска началась плановая очистка кровель зданий от снега и наледи.

Источник: Сиб.фм

Основное внимание уделяется жилым домам, социальным учреждениям и административным объектам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев отметил, что из-за обильных осадков значительно вырос риск схода снега с крыш. В связи с этим он поручил руководителям районов и профильных департаментов ускорить темпы уборки, особенно на объектах социальной сферы. По его словам, работы необходимо провести в ближайшее время и повторить перед началом весеннего таяния.

Во всех районных администрациях уже утверждены графики очистки кровель. В Центральном округе управляющие компании составили расписание для многоквартирных домов и придомовых территорий. За неделю специалисты выявили и устранили 11 нарушений, вынесли 27 предостережений и выдали 14 предписаний.

Глава администрации Калининского района Герман Шатула сообщил, что на территории района проведено 85 контрольных мероприятий. По их итогам выданы 42 предписания и 24 предостережения, а график очистки крыш выполнен примерно на 30 процентов.