Новосибирские власти усилили контроль за уборкой снега

Основное внимание уделяется жилым домам, социальным учреждениям и административным объектам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев отметил, что из-за обильных осадков значительно вырос риск схода снега с крыш. В связи с этим он поручил руководителям районов и профильных департаментов ускорить темпы уборки, особенно на объектах социальной сферы. По его словам, работы необходимо провести в ближайшее время и повторить перед началом весеннего таяния.
Во всех районных администрациях уже утверждены графики очистки кровель. В Центральном округе управляющие компании составили расписание для многоквартирных домов и придомовых территорий. За неделю специалисты выявили и устранили 11 нарушений, вынесли 27 предостережений и выдали 14 предписаний.
Глава администрации Калининского района Герман Шатула сообщил, что на территории района проведено 85 контрольных мероприятий. По их итогам выданы 42 предписания и 24 предостережения, а график очистки крыш выполнен примерно на 30 процентов.