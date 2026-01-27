В Петербург приехали блокадники, живущие за рубежом

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек.