Главные новости к вечеру 27 января 2026 года

Герасимов рассказал о продвижении ВС РФ в 2026 году
Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов с инспекцией посетил район базирования группировки войск «Запад». Генерал армии отметил, что российские войска продолжают наступление на всех направлениях. Герасимов также заявил, что с начала года подразделения ВС РФ освободили 17 населенных пунктов.
Премьер Финляндии заявил, что ЕС придется вести диалог с РФ
Страны Европы в какой-то момент должны будут начать переговоры с Россией, но время для них пока не пришло, считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Белый дом опроверг сообщение о гарантиях для Украины
Генпрокуратура РФ объявила о заочном аресте Тимошенко
В отношении Тимошенко в России возбудили дело по статье о фейках об армии. Мера пресечения в виде заключения под стражу заочно избрана в декабре 2025-го. С июля 2024-го экс-премьер Украины объявлена в международный розыск.
В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Минькову
Экс-замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.