Главные новости к вечеру 27 января 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 27 января 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Герасимов рассказал о продвижении ВС РФ в 2026 году

Источник: РИА "Новости"

Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов с инспекцией посетил район базирования группировки войск «Запад». Генерал армии отметил, что российские войска продолжают наступление на всех направлениях. Герасимов также заявил, что с начала года подразделения ВС РФ освободили 17 населенных пунктов.

Премьер Финляндии заявил, что ЕС придется вести диалог с РФ

Источник: AP 2024

Страны Европы в какой-то момент должны будут начать переговоры с Россией, но время для них пока не пришло, считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Белый дом опроверг сообщение о гарантиях для Украины

Источник: Reuters

Белый дом опровергает сообщение газеты Financial Times об отказе от притязаний Украины на территории как условии получения Киевом гарантий безопасности США, заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли.

Генпрокуратура РФ объявила о заочном аресте Тимошенко

Источник: Reuters

В отношении Тимошенко в России возбудили дело по статье о фейках об армии. Мера пресечения в виде заключения под стражу заочно избрана в декабре 2025-го. С июля 2024-го экс-премьер Украины объявлена в международный розыск.

В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Минькову

Источник: Официальный Telegram-канал администрации Краснодарского края

Экс-замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

