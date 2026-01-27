Ричмонд
В Таганроге из-за снежных заносов изменили маршрут электробусов № 2-Т

В Таганроге начали расчищать улицу от снега для проезда электробусов.

Источник: Комсомольская правда

В администрации города Таганрога Ростовской области сообщили о временном изменении пути следования электробусов маршрута № 2-Т из-за сложностей на дорогах. Причиной стали значительные снежные заносы на улице Генерала Армии Маргелова.

Сейчас электробусы этого маршрута осуществляют разворот в районе Управления Госавтоинспекции, возле остановочного пункта ПМК на улице Маршала Жукова.

Расчисткой улицы Генерала Армии Маргелова занимается МКУ «Благоустройство». Движение электробусов маршрута № 2-Т к жилому комплексу «Андреевский» будет восстановлено сразу после устранения снежных завалов на данном участке.

