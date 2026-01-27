Стали известны подробности ДТП с автобусом, протаранившим остановку

В Демском районе Уфы случилось серьезное ДТП с общественным транспортом. Автобус, в котором находились пассажиры, столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе, как сообщили в столичной ГАИ.
По имеющимся данным, водитель автобуса марки «Лотус», пытаясь избежать аварии с машинами впереди, выехал на полосу встречного движения, где и врезался в «Ладу Искра». В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью.
В данный момент на месте происшествия работают инспекторы Госавтоинспекции, которые устанавливают все подробности и причины случившегося.
