Стали известны подробности ДТП с автобусом, протаранившим остановку

В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадал человек.

Источник: Комсомольская правда

В Демском районе Уфы случилось серьезное ДТП с общественным транспортом. Автобус, в котором находились пассажиры, столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе, как сообщили в столичной ГАИ.

По имеющимся данным, водитель автобуса марки «Лотус», пытаясь избежать аварии с машинами впереди, выехал на полосу встречного движения, где и врезался в «Ладу Искра». В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

В данный момент на месте происшествия работают инспекторы Госавтоинспекции, которые устанавливают все подробности и причины случившегося.

