Снег в Москве будет идти всю ночь

Снег в Москве усилится к вечеру вторника и продолжится днем в среду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Снег в Москве усилится к вечеру вторника, будет идти всю ночь и продолжится днем в среду, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Нет, снег не прекратится. Он сейчас взял паузу. Сейчас снег совсем небольшой, наблюдается только в отдельных районах города и области. Вечером осадки возобновятся, местами они вновь будут сильными и завтра в течение дня снег также продолжится, но уже с перерывами. Окончательно осадки ослабеют в четверг, но сказать, что снег полностью прекратится, нельзя, потому что уже в пятницу мы почувствуем приближение следующего циклона, так что небольшой локальный снег в Москве возможен и в четверг, и в пятницу, и в субботу», — сказал Леус, отвечая на вопрос, прекратится ли снег ночью.

Он отметил, что в девять часов утра сегодняшнего дня в Москве на базовой метеостанции города, на метеостанции ВДНХ, высота снежного покрова составляла 41 сантиметр.

«О том, как она выросла, или не выросла, или уменьшилась, мы узнаем только через сутки в девять часов утра завтрашнего дня», — добавил Леус.