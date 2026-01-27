Нижний Новгород усилил меры по уборке снега из-за затяжных осадков

В Нижнем Новгороде из-за обложных снегопадов усилили работу коммунальных служб. По решению мэра Юрия Шалабаева на уборку города привлекли дополнительную спецтехнику и людей. Сейчас на улицах работают свыше 1 400 машин и более 4 000 сотрудников — город перешёл на усиленный режим. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Как пояснили в мэрии, этот январь уже побил все рекорды: за неполный месяц выпало больше полутора месячных норм осадков, и снегопады продолжаются. Главы районов лично следят за ситуацией, а инспекторы круглосуточно контролируют качество уборки. Большинство замечаний коммунальщики устраняют в течение суток, за задержку сроков предусмотрены штрафы.
Снег убирают во всех районах — днём и ночью, когда дороги менее загружены. В ход идут комбинированные дорожные машины, погрузчики и самосвалы. Основная проблема — припаркованные на обочинах автомобили: они мешают технике прочищать улицы и сильно замедляют работу.
Горожан просят по возможности отказаться от личного транспорта и внимательнее относиться к парковке. По данным синоптиков и РСЧС, сильный снег в Нижнем Новгороде и области сохранится как минимум до конца недели.
Ранее мы писали, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в области как минимум до 29 января.