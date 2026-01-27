Нижний Новгород усилил меры по уборке снега из-за затяжных осадков

В Нижнем Новгороде из-за обложных снегопадов усилили работу коммунальных служб. По решению мэра Юрия Шалабаева на уборку города привлекли дополнительную спецтехнику и людей. Сейчас на улицах работают свыше 1 400 машин и более 4 000 сотрудников — город перешёл на усиленный режим. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.