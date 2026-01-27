На трассе М-4 в Ростовской области собралась пробка из-за гололеда и снега

В ГАИ предупредили водителей о сильном боковом ветре и перемете снега на 1020 км М-4 «Дон». Объезжать участок в северном направлении советуют с 1039 км в направлении через Новочеркасск — поселок Персиановский — Каменоломни. При этом, судя по интернет-карте, дорога в указанном направлении также с заторами: машины сейчас стоят на Ростовском шоссе, от Красного Колоса до Новочеркассска. Пробки собрались также на улицах Новочеркасска.