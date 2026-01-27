На трассе М-4 в Ростовской области собралась пробка из-за гололеда и снега

Вечером 27 января в Ростовской области заметает трассу М-4 «Дон», сохраняется гололедица. Водители в соцсетях сообщают о внушительной пробке.
— Еще в первой пловине дня была пробка в сторону Москвы в районе поселка Новоперсиановка, но причина — не авария, а скользкая накатанная дорога. С полей очень сильно переметает. Будьте аккуратны, тише едешь — дальше будешь.
— Чем посыпать дорогу в такую погоду? Хоть сыпь, хоть не сыпь, через минуту все сметет.
Напомним, ранее протяженность пробки в районе Новоперсиановки составляла около 9−10 км, сейчас она уже не глухая, но проблемы с проездом фиксируются уже на отрезке в 15 км.
В ГАИ предупредили водителей о сильном боковом ветре и перемете снега на 1020 км М-4 «Дон». Объезжать участок в северном направлении советуют с 1039 км в направлении через Новочеркасск — поселок Персиановский — Каменоломни. При этом, судя по интернет-карте, дорога в указанном направлении также с заторами: машины сейчас стоят на Ростовском шоссе, от Красного Колоса до Новочеркассска. Пробки собрались также на улицах Новочеркасска.
