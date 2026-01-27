«Выбило входную дверь и повредило перегородку». Под Светлогорском мужчина устроил взрыв в квартире, заправляя зажигалку

Во вторник, 27 января, примерно в 11.30 на пульт Светлогорского РОЧС поступила информация про взрыв газа в многоквартирном доме в поселке Медков. Из дома сразу же эвакуировали всех жильцов. После этого спасатели вошли в квартиру, где случился взрыв. На месте они обнаружили хозяина 1961 года рождения с ожогами.