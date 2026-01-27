«Выбило входную дверь и повредило перегородку». Под Светлогорском мужчина устроил взрыв в квартире, заправляя зажигалку

Под Светлогорском мужчина устроил взрыв в квартире, заправляя зажигалку. Подробности приводит телеграм-канал издания «Светлагорскія навіны».
Во вторник, 27 января, примерно в 11.30 на пульт Светлогорского РОЧС поступила информация про взрыв газа в многоквартирном доме в поселке Медков. Из дома сразу же эвакуировали всех жильцов. После этого спасатели вошли в квартиру, где случился взрыв. На месте они обнаружили хозяина 1961 года рождения с ожогами.
Врачи скорой медицинской помощи на месте оказали мужчине всю необходимую помощь, доставили его в Светлогорскую Центральную районную больницу с 15% ожогов. Вместе с тем сотрудники РОЧС вместе с газовой службой обследовали газовое оборудование. Оно было в исправном состоянии.
Взрыв случился в квартире под Светлогорском, когда мужчина заправлял зажигалку. Фото: телеграм-канал издания «Светлагорскія навіны».
Позднее выяснилось, что причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации баллончика с газом. Мужчина намеревался заправить зажигалку на кухне, где в тот момент на плите готовился обед.
«Утечка газа из баллончика и привела к взрыву. В итоге возгорания в квартире не было, взрывом выбило входную дверь и повредило перегородку», — приводит подробности издание.
