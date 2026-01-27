Владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком

Парламентарий отметил, что до сих пор борьба с борщевиком была в значительной степени делом энтузиастов, отдельных муниципалитетов или регулировалась разрозненными региональными актами. По его словам, новый федеральный закон меняет концепцию: борьба с инвазивными видами становится обязательным условием землепользования на всей территории страны. Он добавил, что это является прямым признанием проблемы на высшем законодательном уровне, что автоматически повышает ее приоритет и открывает пути для финансирования и контроля.