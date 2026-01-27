На первый в году концерт Долиной осталось в продаже 25 процентов билетов

По данным корреспондента РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 91 место. В понедельник днем в продаже оставалось всего 18 билетов, что означает заполняемость зала более чем на 80%, к вечеру число свободных мест сократилось до 14. Однако в ночь перед концертом количество доступных для покупки билетов возросло до 51, что составляет 56% от общего числа.