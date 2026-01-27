Синоптик рассказал о погоде в Москве в феврале

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Морозная погода сохранится в Москве в феврале, в первых числах месяца температура воздуха может опускаться до минус 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Начало февраля продолжит морозный период. Первого-второго февраля пройдёт снег, днём же будет около минус 10 — минус 15, что ниже средних многолетних значений, да и до конца первой декады февраля температурные показатели останутся ниже нормы на 4−6 градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что холоднее положенного по климату ожидается и вторая декада февраля и только ближе к концу календарной зимы есть надежда на возвращение температуры в рамки нормы и даже на некоторое её превышение. По итогам последнего месяца зимы в столице отрицательная температурная аномалия составит 1−2 градуса.