В Прикамье приступили к восстановлению «Метеоров»

Затем частично обновят металл подводной части судна, будут заменены заклепки, тиаколовые ленты, установлены новые двигатели, отремонтированы крылья. В дальнейшем планируется обустройство туалетных комнат, каюты капитана и хозблока, установка систем кондиционирования и видеонаблюдения, а также замена радио- и навигационного оборудования. После всех работ суда смогут развивать скорость до 65 км/час.