Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Печенгском округе Мурманской области произошел сбой электроснабжения

МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Сбой электроснабжения на подстанции 150 кВ «Заполярный» был зафиксирован в Печенгском округе Мурманской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Источник: Reuters

«В Печенгском округе Мурманской области зафиксирован кратковременный сбой электроснабжения. Произошло повреждение первой системы шин на подстанции 150 кВ “Заполярный”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по информации «Оборонэнерго», электроснабжение будет восстановлено в течение часа.

Ранее в Мурманске и Североморске было восстановлено электроснабжение после нескольких дней его отсутствия из-за обрушения опор ЛЭП. На месте аварии были установлены временные опоры. По оценке региональных властей, полное восстановление может занять до недели.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту ЧП.