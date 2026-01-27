В Печенгском округе Мурманской области произошел сбой электроснабжения

«В Печенгском округе Мурманской области зафиксирован кратковременный сбой электроснабжения. Произошло повреждение первой системы шин на подстанции 150 кВ “Заполярный”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации «Оборонэнерго», электроснабжение будет восстановлено в течение часа.
Ранее в Мурманске и Североморске было восстановлено электроснабжение после нескольких дней его отсутствия из-за обрушения опор ЛЭП. На месте аварии были установлены временные опоры. По оценке региональных властей, полное восстановление может занять до недели.
23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту ЧП.