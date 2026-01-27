В России с первого марта начнут по-новому считать алименты

«Сам по себе порядок вычисления алиментов не изменяется. Корректируется именно их учёт при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины», — сказал эксперт.