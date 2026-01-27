Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Практику оценивания поведения учащихся расширят на все российские школы в 2026—2027 учебном году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Со следующего учебного года мы будем вводить оценку за поведение школьников», — сказал он на пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских чтений в Государственном Кремлевском дворце.
С 1 сентября 2025 года такую систему апробируют в некоторых школах в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии.
Главной задачей оценок поведения, по данным Министерства просвещения, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием — выполнение своих основных обязанностей. К ним относятся старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.