Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах

Кравцов: оценку за поведение введут по всей России в следующем учебном году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Практику оценивания поведения учащихся расширят на все российские школы в 2026—2027 учебном году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Со следующего учебного года мы будем вводить оценку за поведение школьников», — сказал он на пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских чтений в Государственном Кремлевском дворце.

С 1 сентября 2025 года такую систему апробируют в некоторых школах в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии.

Главной задачей оценок поведения, по данным Министерства просвещения, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием — выполнение своих основных обязанностей. К ним относятся старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.