Жителей Башкирии предупреждают о сильном ветре и снегопаде

Республику накроет метель с порывами ветра до 18 м/с.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Согласно прогнозу республиканского гидрометцентра, в среду, 27 января, погоду в регионе будет определять юго-западный ветер. Его скорость составит 8−13 метров в секунду, а в отдельных районах порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Ожидается снег: в основном небольшой, но на севере республики он усилится до умеренного. Местами вероятна низовая метель.

Температура воздуха ночью опустится до −14,-19 градусов, а на юге региона будет еще холоднее — до −20,-25. Днем столбики термометров покажут −9,-14 градусов.

Снегопад может привести к ухудшению видимости на некоторых трассах до одного-двух километров.

