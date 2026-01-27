Ричмонд
Кравцов рассказал о переходе школ на единые учебники

Кравцов: школы в течение трех-четырех лет перейдут на единые учебники.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские школы в течение трех-четырех лет планируется перевести на единые учебники, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы планируем в течение трех-четырех лет перейти на единые государственные учебники по предметам школьной программы», — сказал министр на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях.

Кравцов добавил, что со следующего учебного года все российские школы с 5 по 11 класс будут учиться по единым учебникам истории. Кроме того, готовятся единые учебники по русскому языку и литературе, а также по естественно-научным предметам.