В Воронеже из-за ОРВИ на карантин закрыли шесть классов

По данным на 27 января в пяти классах в шести школах Воронежа приостановили учебный процесс. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Причиной временных ограничений стало заболевание ОРВИ среди детей. Закрытых групп в детских садах по-прежнему нет.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 18 декабря 2025 года учебный процесс был приостановлен в 579 классах в 81 школе Воронежа.
Напомним, что в 124 общеобразовательных учреждениях Воронежа учатся почти 5,2 тысячи классов или более 130 тысяч школьников.