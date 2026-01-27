Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже из-за ОРВИ на карантин закрыли шесть классов

Учебный процесс частично приостановили в пяти школах.

По данным на 27 января в пяти классах в шести школах Воронежа приостановили учебный процесс. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причиной временных ограничений стало заболевание ОРВИ среди детей. Закрытых групп в детских садах по-прежнему нет.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 18 декабря 2025 года учебный процесс был приостановлен в 579 классах в 81 школе Воронежа.

Напомним, что в 124 общеобразовательных учреждениях Воронежа учатся почти 5,2 тысячи классов или более 130 тысяч школьников.