В ОП предложили увеличить возраст участников программы «Молодая семья»

Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации составлены по итогам круглого стола на тему «Актуальные проблемы обеспечения жильем многодетных семей», который прошел в ОП РФ 25 апреля 2025 года. Из текста следует, что ОП РФ рекомендовала правительству рассмотреть возможность увеличения до 40 лет возраста участников государственной программы.