В ОП предложили увеличить возраст участников программы «Молодая семья»

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Увеличить до 40 лет возраст участников государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предложили в Общественной палате РФ (ОП РФ), следует из текста рекомендаций ОП РФ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации составлены по итогам круглого стола на тему «Актуальные проблемы обеспечения жильем многодетных семей», который прошел в ОП РФ 25 апреля 2025 года. Из текста следует, что ОП РФ рекомендовала правительству рассмотреть возможность увеличения до 40 лет возраста участников государственной программы.
«Рассмотреть возможность … увеличения возраста членов молодой семьи — участников государственной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” до 40 лет посредством внесения изменений в пункт 6 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования», — следует из текста рекомендаций.
Уточняется, что расширение возрастного порога позволит большему числу семей воспользоваться мерами господдержки и улучшить жилищные условия.