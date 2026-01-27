В прибрежных лесах Тайваня обнаружен цветок, «нарушивший» законы эволюции

«Данное открытие поставило перед нами много новых вопросов. В частности, пока мы не знаем, что заставило данный цветок “переключиться” на другой вид птиц в присутствии их старых опылителей. Мы предполагаем, что некоторое время назад нектарницы по каким-то причинам перестали эффективно опылять часть эсхинатусов, что заставило их изменить форму цветка и приспособиться к опылению “всеядными” птицами с коротким клювом, а не привычными им специалистами по нектару», — подытожил Ри.