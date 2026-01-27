ОП предложила увеличить выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Увеличить до 1 миллиона рублей выплаты на погашение ипотечных кредитов для семей, в которых после 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, предложили в Общественной палате РФ (ОП РФ).
Текст рекомендаций ОП РФ имеется в распоряжении РИА Новости.
Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации составлены по итогам круглого стола на тему «Актуальные проблемы обеспечения жильем многодетных семей», который прошел в ОП РФ 25 апреля 2025 года.
«Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность: увеличения до 1 млн рублей (плюс 550 тысяч рублей) размера выплаты на погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в отношении семей, в которых после 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, в субъектах Российской Федерации, в которых не обеспечивается воспроизводство населения», — следует из текста рекомендаций.
Также в ОП РФ выступили за разработку единой программы аренды жилья для отдельных категорий граждан, включая семьи с детьми, и за законодательное закрепление права многодетных семей на альтернативную денежную выплату в регионах, где отсутствует возможность предоставления земельных участков.
Среди других предложений — организация бесплатного предоставления земли многодетным семьям через единый информационный ресурс по аналогии с программой «Гектар на Дальнем Востоке», расширение возможностей использования материнского капитала, а также изменения условий программы «Семейная ипотека».
В частности, в Общественной палате предложили дифференцировать процентную ставку в зависимости от количества детей: 8% годовых при рождении первого ребенка, 6% — второго и 4% — третьего. Кроме того, предлагается увеличить максимальную сумму кредита с 6 до 9 миллионов рублей, а для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — с 12 до 18 миллионов рублей при покупке жилья площадью от 60 квадратных метров для семей с двумя и более детьми.