ОП предложила увеличить выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям

В частности, в Общественной палате предложили дифференцировать процентную ставку в зависимости от количества детей: 8% годовых при рождении первого ребенка, 6% — второго и 4% — третьего. Кроме того, предлагается увеличить максимальную сумму кредита с 6 до 9 миллионов рублей, а для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — с 12 до 18 миллионов рублей при покупке жилья площадью от 60 квадратных метров для семей с двумя и более детьми.