Создано покрытие для труб, заставляющее их плавать по поверхности воды

Первые опыты с этими конструкциями показали, что «лотосовая» обработка труб заставляет их плавать по поверхности воды фактически неограниченно долгое время, при этом они сохраняют плавучесть даже при вертикальном погружении в воду или при сильных штормах благодаря наличию специальной перегородки в их центре. Данные трубы можно использовать не только для создания плавучих конструкций, но и для извлечения энергии из движения волн, что делает их особенно интересными для инженеров, подытожили физики.