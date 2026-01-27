Создано покрытие для труб, заставляющее их плавать по поверхности воды

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международный коллектив физиков разработал особое покрытие для внешней и внутренней поверхности труб, которое настолько сильно отталкивает воду, что эти металлические структуры начинают плавать по поверхности воды благодаря формированию внутри них пузырей из воздуха, сообщила пресс-служба американского Рочестерского университета.
«Мы проверили наши трубы на прочность в очень суровых условиях среды и не зафиксировали никаких ухудшений в их плавучести за неделю наблюдений. Более того, в них можно пробить огромное число дыр и даже после этого трубы останутся на плаву. Данную технологию можно масштабировать любым мыслимым образом и использовать для создания плавучих структур, способных удерживать большую массу», — заявил профессор Рочестерского университета (США) Го Чуньлэй, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, в последние несколько десятилетий физики и материаловеды по всему миру работают над созданием различных супергидрофобных материалов и поверхностей, которые необычно хорошо отталкивают от себя воду. Подобными свойствами, в частности, обладают листья лотоса и некоторых других растений, а также похожие на них по структуре рукотворные конструкции.
В недавнем прошлом физики разработали подход, который позволяет наносить при помощи очень коротких, но мощных вспышек лазера аналогичные лотосовые «узоры», состоящие из множества выступов и впадин микроскопических размеров, на поверхность листов из алюминия. В последующие годы ученым удалось оптимизировать эту технологию так, что эти узоры можно наносить на изогнутые поверхности, при этом они будут сохранять свои свойства неограниченно долгое время.
Опираясь на этот подход, четыре года назад исследователи создали миниатюрные «непотопляемые» плоты из двух обработанных дисков из алюминия, которые всплывали со дна сосуда даже при наличии повреждений на их поверхности. Этот успех натолкнул ученых на мысль обработать таким же образом более крупные и полезные на практике металлические изделия — алюминиевые трубы длиной в полметра.
Первые опыты с этими конструкциями показали, что «лотосовая» обработка труб заставляет их плавать по поверхности воды фактически неограниченно долгое время, при этом они сохраняют плавучесть даже при вертикальном погружении в воду или при сильных штормах благодаря наличию специальной перегородки в их центре. Данные трубы можно использовать не только для создания плавучих конструкций, но и для извлечения энергии из движения волн, что делает их особенно интересными для инженеров, подытожили физики.