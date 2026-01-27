Часы Судного дня показали рекордно близкое время до «ядерной полуночи»

За 78 лет, что «Бюллетень» ведет этот проект, ученые делали несколько отметок на часах: в 1949 году, когда СССР провел свой первый ядерный взрыв, часы показывали три минуты до полуночи, а в 1953-м, год спустя после того, как США испытали водородную бомбу, — две минуты; три минуты оставалось в 1984 году на фоне разрыва коммуникаций между США и СССР и развития американской программы «Звездных войн» (Стратегическая оборонная инициатива — СОИ). Самые далекие от полуночи отметки обозначены в 1963 (год спустя после Карибского кризиса) и 1972 годах (СССР и США подписали первые договоры в сфере контроля над вооружениями — ОСВ-1 и Договор по ПРО) — 12 минут; в 1991 году (СССР и США подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — СНВ-1) — 17 минут. С 1991 года стрелки снова стали постепенно приближаться к полуночи.