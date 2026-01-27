В Ростове живут 46 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

— В Ростове-на-Дону проживают 46 человек, награжденных памятным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Каждый из ростовчан стал свидетелем жестокости и бесчеловечности врага, но выстоял и доказал, что любовь к Родине и вера в Победу сильнее обстоятельств, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.