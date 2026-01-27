В Ростове живут 46 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин напомнил жителям донской столицы о значимой дате в истории. Сегодня 82-я годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
— В Ростове-на-Дону проживают 46 человек, награжденных памятным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Каждый из ростовчан стал свидетелем жестокости и бесчеловечности врага, но выстоял и доказал, что любовь к Родине и вера в Победу сильнее обстоятельств, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Блокада Ленинграда — пример величайшей трагедии и одновременно символ мужества и стойкости.
— Сегодня мы отдаем дань памяти подвигу ленинградцев. Уважаемые ветераны, время не властно над нашей Памятью. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Низкий вам поклон за мирное небо над головой и пример истинного патриотизма, — добавил Александр Скрябин.
Напомним, 27 января 1944 года Ленинград освободили от блокады, которая длилась 872 дня.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.