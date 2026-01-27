Ричмонд
Калининградская область борется с последствиями ледяного дождя

КАЛИНИНГРАД, 27 января, ФедералПресс. Коммунальные службы Калининграда продолжают круглосуточную обработку дорог и тротуаров после ледяного дождя. На улицах города задействованы десятки единиц техники, а жителей просят по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Коммунальные службы в полном составе трудились всю ночь, но коварство замерзающего дождя, который, к слову, прекратил идти лишь под утро, заключается в том, что превентивная обработка реагентами действует недолго, их смывает, поэтому повторять её требуется постоянно…», — сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.

Для борьбы с гололедом с 26 по 27 января на трассах было задействовано 78 единиц спецтехники и использовано около 500 тонн соли и 550 тонн песко-соляной смеси.

Как отметила Дятлова, ледяной дождь прекратился лишь под утро, а высокая влажность приводит к постоянному образованию наледи, которую приходится обрабатывать непрерывно. В городе работают 50 единиц техники, которые в первую очередь обслуживают скоростные магистрали, мосты, путепроводы и улицы с уклоном.

Для повышения эффективности работы коммунальщиков и обеспечения безопасности в школах разрешены пропуски занятий без последствий для учеников, чтобы уменьшить утренние пробки у учебных заведений.

Ранее «ФедералПресс» писал, что губернатор Владислав Шапша провел встречу с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных в рамках рабочей поездки.