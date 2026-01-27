Калининградская область борется с последствиями ледяного дождя

«Коммунальные службы в полном составе трудились всю ночь, но коварство замерзающего дождя, который, к слову, прекратил идти лишь под утро, заключается в том, что превентивная обработка реагентами действует недолго, их смывает, поэтому повторять её требуется постоянно…», — сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.