Россия благодарна Беларуси за память о трагедии блокадного Ленинграда

На выставке в Доме-музее I съезда РСДРП представлены экспонаты из фондовых коллекций Национального исторического музея и уникальные блокадные экспонаты из коллекции белорусского историка Владимира Лиходедова.
«Мы благодарим братскую Беларусь за то, что в стране бережно хранят память о трагедии блокадного Ленинграда, о нашей общей боли, о событиях Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда … это общая боль и трагедия наших народов», — сказал Галузин.
Он подчеркнул, что блокада Ленинграда, которая длилась почти 900 дней, была не просто осадой города.
«В сентябре 1941 года Гитлером была издана директива, на основании которой город планировалось не просто захватить, а стереть с лица земли, уничтожить нашу культуру, архитектуру и самое главное — людей, которые этот город населяли и в целом населяли Советский Союз», — сказал российский дипломат.
При этом он напомнил, что в 2022 году Санкт-Петербургский городской суд на основании неоспоримых фактов признал блокаду Ленинграда геноцидом и преступлением против человечности.
«По разным подсчетам в годы блокады погибло от 600 до 1,5 миллиона человек. Это страшная цифра. В их числе были и белорусы», — отметил дипломат.
В этом контексте Галузин напомнил о трагедии белорусских молодых ребят, которые в 1940 году приехали учиться в ленинградские ремесленные училища, их было 24 тысячи, в июле 1941 года они должны были вернуться домой, но началась война.
Тогда, во время блокады Ленинграда, из 24 тысяч молодых белорусов погибло более половины.
Галузин подчеркнул важность сохранения памяти об общей истории народов Беларуси и России.
В свою очередь Владимир Лиходеев и руководство музея поблагодарило посольство России в Беларуси за помощь в организации выставки, на которой представлено более 100 экспонатов из блокадного Ленинграда — это открытки того времени, ручки, карандаши, предметы быта, книги.