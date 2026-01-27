Россия благодарна Беларуси за память о трагедии блокадного Ленинграда

«В сентябре 1941 года Гитлером была издана директива, на основании которой город планировалось не просто захватить, а стереть с лица земли, уничтожить нашу культуру, архитектуру и самое главное — людей, которые этот город населяли и в целом населяли Советский Союз», — сказал российский дипломат.