Патриарх Кирилл призвал защитить учителей от критики и шельмования

«Крайне важно поддерживать учителя профессионально, а также методически и морально. Без опоры в сообществе, без обмена опытом педагогу трудно выдерживать вызовы, а значит необходимо укреплять профессиональные объединения, ресурсы. Мы знаем, как иногда подвергаются критике, обструкции и педагогическое сообщество, и отдельные педагоги. И это не случайно, ведь атака на педагога, учителя, влечёт за собой тяжелейшие последствия для учеников, для школы, а, значит, для будущего страны. Педагогическое сообщество должно быть разумными средствами и способами ограждено от безобразной критики, шельмования, которым подвергаются преподаватели», — подчеркнул глава Русской церкви.