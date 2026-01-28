Ричмонд
«Удивительной воли человек!»: Рустам Минниханов пообщался с паралимпийцем Алексеем Талаем

На церемонии «Студент года» в Татарстане в качестве гостя присутствовал Алексей Талай — паралимпиец, общественный деятель, тренер и отец четверых детей.

Источник: https://max.ru/rustamminnikhanov

Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в MAX.

«Удивительной воли человек!» — написал Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что рад встрече с Алексеем Талаем, и пожелал ему приятного времяпровождения в Татарстане.

