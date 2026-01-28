«Удивительной воли человек!»: Рустам Минниханов пообщался с паралимпийцем Алексеем Талаем

Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в MAX.
«Удивительной воли человек!» — написал Минниханов.
Рустам Минниханов отметил, что рад встрече с Алексеем Талаем, и пожелал ему приятного времяпровождения в Татарстане.
