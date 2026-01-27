Ричмонд
Налог на недвижимость вырастет раза в три: В Молдове пересчитали кадастровую стоимость имущества с курсом на резкое увеличение цены

Источник: Комсомольская правда

Налог на недвижимость в Молдове вырастет. На сколько, и причем тут переоценка жилья?

Агентство по кадастру переоценило все квартиры, дома и офисы в Молдове.

Теперь их кадастровая цена дороже в 2−3 раза по сравнению с прошлой оценкой 2004−2006 годов.

Если у вас есть квартира в Кишиневе, то ее кадастровая стоимость стала ближе к рыночной (продажной) цене.

А если у вас сельхоз участок или дом в селе, то его можно будет продать дороже, а не за копейки как сейчас.

На сколько подорожали квартиры после переоценки?

В Кишиневе сильнее всего цена квартир выросла на Ботанике — в 2,9 раз, а меньше всего — на Рышкановке — в 2,6 раза.

В Бельцах квартиры оценили в 4,5 раза дороже, а в некоторых городах на севере страны — в 14 раз.

Как узнать на сколько оценили ваш дом или квартиру?

Заходите на сайт geodata.gov.md и кликаете на поле «Evaluarea si reevaluarea bunurilor imobile».

Вбиваете адрес своего жилья, выбираете дом или номер квартиры — затем открываются характеристики.

Последняя графа — это оценочная стоимость. Вот и все.

А если я не согласен с новой ценой квартиры?

Цену можно оспорить в течение 90 дней и подать заявление — на сайте geodata.gov.md, в мэрии или в кадастровом офисе.

Для этого нужны документы на квартиру, кадастровые данные и другие подтверждающие документы, даже фото жилья.

Ваше жилье должны будут переоценить. Если и после этого вы будете не согласны с ценой, можно будет подать заявление и в Агентство по кадастру и дойти до суда.

Как все-таки оценивали жилье?

За основу брали сделки с недвижимостью (договоры купли продажи и даже аренды.

На цену повлияли год постройки, стройматериалы, площадь жилья, техническое состояние дома, расположение и др.

Повысится ли налог на недвижимость?

Налог на недвижимость зависит от кадастровой стоимости жилья. Если она выросла, то и налог вырастет, но его мы будем платить уже в 2027 году.

Например, ваша квартира в Кишиневе по кадастру стоила 460 тыс. леев, в год вы платили налог в 800 леев. После переоценки ее оценили в 870 тыс. леев (почти вдвое больше), значит налог будет почти 1,6 тыс. леев.

В некоторых селах люди платили за свой дом до 10 леев налога в год. Двадцать лет назад их дома оценили в 3−4 тыс. леев, а теперь от 20 до 50 тыс. леев — все из-за того, что в их село провели, например, воду или газ, или там построили новую дорогу.

Кто может не платить этот налог?

Пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и некоторые другие категории людей освобождены от уплаты налога на недвижимость.

Освобождение для них действует, если их квартира в Кишиневе по кадастру стоит меньше 500 тыс. леев. А если квартира стоит уже 800 тыс. леев, то налог рассчитывают только из разницы — 300 тыс. леев. В других населенных пунктах свои лимиты.

После переоценки местные власти должны будут пересчитать лимиты по освобождения, чтобы снизить нагрузку на пенсионеров, а также снизить ставки налогов. Они смогут потом постепенно повышать эти ставки.

Источник: t.me/glossamd.

