Налог на недвижимость вырастет раза в три: В Молдове пересчитали кадастровую стоимость имущества с курсом на резкое увеличение цены

В некоторых селах люди платили за свой дом до 10 леев налога в год. Двадцать лет назад их дома оценили в 3−4 тыс. леев, а теперь от 20 до 50 тыс. леев — все из-за того, что в их село провели, например, воду или газ, или там построили новую дорогу.