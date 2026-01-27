Ричмонд
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за травмирования 11-летней омички

Девочка практически лишилась зрения в результате инцидента в 2024 году, но до сих пор виновные не установлены.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Омской области Виталию Батищеву незамедлительно возбудить уголовное дело по факту тяжкого травмирования 11-летней девочки в Омске.

Как следует из обращения матери пострадавшей, в августе 2024 года во время ссоры между подростками один из мальчиков бросил металлический предмет, который попал в глаз ребенку, не участвовавшему в конфликте. Несмотря на длительное и сложное лечение, девочка практически полностью потеряла зрение.

Родители неоднократно выражали недовольство бездействием правоохранительных органов: на протяжении нескольких месяцев никто не был привлечен к ответственности, а проверка не дала результатов.

После публикаций в интернете и резонанса в обществе Александр Бастрыкин поручил немедленно начать уголовное преследование и представить как предварительные, так и окончательные материалы расследования.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Ранее мы писали, что ослепшей 20 лет назад омичке вернули зрение.