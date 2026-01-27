Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за травмирования 11-летней омички

Как следует из обращения матери пострадавшей, в августе 2024 года во время ссоры между подростками один из мальчиков бросил металлический предмет, который попал в глаз ребенку, не участвовавшему в конфликте. Несмотря на длительное и сложное лечение, девочка практически полностью потеряла зрение.