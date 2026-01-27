Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за травмирования 11-летней омички

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Омской области Виталию Батищеву незамедлительно возбудить уголовное дело по факту тяжкого травмирования 11-летней девочки в Омске.
Как следует из обращения матери пострадавшей, в августе 2024 года во время ссоры между подростками один из мальчиков бросил металлический предмет, который попал в глаз ребенку, не участвовавшему в конфликте. Несмотря на длительное и сложное лечение, девочка практически полностью потеряла зрение.
Родители неоднократно выражали недовольство бездействием правоохранительных органов: на протяжении нескольких месяцев никто не был привлечен к ответственности, а проверка не дала результатов.
После публикаций в интернете и резонанса в обществе Александр Бастрыкин поручил немедленно начать уголовное преследование и представить как предварительные, так и окончательные материалы расследования.
Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
