Россияне смогут проверить наличие у таксистов ОСАГО в реальном времени

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Наличие у таксистов в России полиса ОСАГО по состоянию на интересующую дату можно будет проверить в режиме реального времени благодаря интеграции системы ФГИС «Такси» и автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, сообщили РИА Новости в ситуационно-информационном центре Минтранса России.
«Ситуационно-информационный центр Минтранса России и АО “Национальная страховая информационная система” (АО НСИС) завершили техническую интеграцию ФГИС “Такси” и базы данных страховщиков АИС страхования в части ОСАГО», — говорится в сообщении.
«Интеграция ФГИС “Такси” и АИС страхования позволит автоматически проверять наличие полисов ОСАГО в режиме реального времени на дату запроса», — уточняется там.
Как отмечают в «СИЦ Минтранса России», сейчас идет процесс сверки базы данных всех автомобилей такси и договоров ОСАГО, выданных для осуществления таксомоторных перевозок. С учетом количества машин во ФГИС «Такси», проверка займет порядка двух недель.
«Таким образом, добросовестные таксисты не пострадают, а благодаря интеграции ФГИС “Такси” и АИС страхования любые попытки недобросовестных водителей обмануть пассажиров и государство будут оперативно обнаружены и пресечены», — заверили в ситуационно-информационном центре Минтранса.