Россияне смогут проверить наличие у таксистов ОСАГО в реальном времени

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Наличие у таксистов в России полиса ОСАГО по состоянию на интересующую дату можно будет проверить в режиме реального времени благодаря интеграции системы ФГИС «Такси» и автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, сообщили РИА Новости в ситуационно-информационном центре Минтранса России.