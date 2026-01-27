На федеральной трассе «Дон» восстановили движение, которое встало из-за ветра

В Ростовской области 27 января из-за сильного бокового ветра на 1020 километре федеральной трассы «М-4 Дон» в сторону севера было сильно затруднено движение транспорта. В ГАИ региона водителям предложили использовать альтернативный маршрут. Однако к вечеру ситуация на дороге стабилизировалась.