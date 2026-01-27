Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На федеральной трассе «Дон» восстановили движение, которое встало из-за ветра

Под Ростовом водители, попавшие на трассе в пробку из-за ветра, продолжили движение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 27 января из-за сильного бокового ветра на 1020 километре федеральной трассы «М-4 Дон» в сторону севера было сильно затруднено движение транспорта. В ГАИ региона водителям предложили использовать альтернативный маршрут. Однако к вечеру ситуация на дороге стабилизировалась.

— Движение осуществляется в штатном режиме, — сказали в ГАИ.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Таганроге из-за снежных заносов изменили маршрут электробусов № 2-Т. Сейчас они совершают разворот в районе Управления Госавтоинспекции, возле остановочного пункта ПМК на улице Маршала Жукова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.