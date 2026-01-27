Володин призвал делать все для защиты основ национальной идентичности

Заключительный этап международных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» проходит в Москве с 25 по 29 января. Как ранее сообщили в РПЦ, в Москве состоятся 215 мероприятий в 19 направлениях, в том числе 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, и в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.