В Госдуме предложили возвращать деньги за ЖКУ при плохой уборке снега

Депутаты ГД предложили возвращать людям деньги за ЖКУ при плохой уборке снега.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили возвращать россиянам деньги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при плохой уборке снега.

Соответствующее обращение на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин.

«Просим рассмотреть возможность упрощённого порядка перерасчёта платы (во внесудебном порядке на основании обращения жильцов с подтверждающими документами либо по решению суда), если зафиксирован факт невыполнения работ и их последующего выполнения силами самих жителей», — сказано в письме.

Такая мера, по словам депутатов, станет правовым основанием для прямой финансовой ответственности коммунальных организаций перед гражданами.

По их мнению, необходимо внести в законодательство изменение, закрепляющее право жителей на снижение размера коммунальных платежей в случае доказанного неисполнения управляющей компанией обязанностей по уборке снега.

«Принятие указанного предложения усилит мотивацию управляющих компаний своевременно и качественно выполнять уборку. Кроме этого, граждане перестанут платить за неоказанные услуги», — добавляется в обращении.