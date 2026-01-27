Часть истории каждой семьи. Как в Петербурге хранят память о блокаде

Сохранение исторической памяти — безусловный приоритет города. В Петербурге создаются современный музейно-научный центр в Соляном городке, где находится Музей обороны Ленинграда, и масштабный мемориал участникам Ленинградской битвы. Через совместные мероприятия ветеранов, блокадников, участников СВО и молодёжи осуществляется связь поколений, а студенты и молодые учёные получают поддержку в исследовании истории блокады. В минувшем году была восстановлена историческая справедливость — знак «Жителю блокадного Ленинграда» получили все, кто в 1941—1944 годы провёл в осаждённом городе хотя бы день. В Петербурге помогают получить этот знак и положенные льготы и тем, кто пережил страшные дни, но сейчас живёт в других регионах страны или за рубежом. Все блокадники (свыше тысячи человек) обеспечены дополнительными выплатами — второй пенсией по инвалидности. А ежегодную единовременную выплату ко Дню полного освобождения Ленинграда в 2026-м получат 192 тыс. петербуржцев. С 1 января этого года проиндексирована и выплата из городского бюджета труженикам тыла.