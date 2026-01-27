Часть истории каждой семьи. Как в Петербурге хранят память о блокаде

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — один из главных праздников, который из поколения в поколение отмечается в городе на Неве. Подвиг бойцов Красной армии на Ленинградском фронте сыграл одну из решающих ролей в контрнаступлении СССР против нацистских захватчиков. Блокада навсегда останется важным и трагическим событием в памяти ленинградцев, а ныне — петербуржцев. Для них это не легенда о прошлом, а часть личной истории каждой семьи, каждого жителя города.
Безусловный приоритет.
Сохранение исторической памяти — безусловный приоритет города. В Петербурге создаются современный музейно-научный центр в Соляном городке, где находится Музей обороны Ленинграда, и масштабный мемориал участникам Ленинградской битвы. Через совместные мероприятия ветеранов, блокадников, участников СВО и молодёжи осуществляется связь поколений, а студенты и молодые учёные получают поддержку в исследовании истории блокады. В минувшем году была восстановлена историческая справедливость — знак «Жителю блокадного Ленинграда» получили все, кто в 1941—1944 годы провёл в осаждённом городе хотя бы день. В Петербурге помогают получить этот знак и положенные льготы и тем, кто пережил страшные дни, но сейчас живёт в других регионах страны или за рубежом. Все блокадники (свыше тысячи человек) обеспечены дополнительными выплатами — второй пенсией по инвалидности. А ежегодную единовременную выплату ко Дню полного освобождения Ленинграда в 2026-м получат 192 тыс. петербуржцев. С 1 января этого года проиндексирована и выплата из городского бюджета труженикам тыла.
В Петербурге действуют обширные меры поддержки ветеранов и блокадников. В их числе — ежемесячные выплаты, компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд на пригородных поездах и автобусах (в дачный сезон), льготный месячный билет на общественный транспорт, который действует и в Ленобласти. Им доступен отдых в пансионате «Заря», а жильё предоставляется в течение 2−3 месяцев после подачи заявки на улучшение жилищных условий.
Медпомощь ветеранам в городе оказывают в проактивном формате, систематически контролируя необходимость её оказания. Так, в минувшем году диспансеризацию прошли около 38 тыс. человек, медицинскую помощь получили порядка 29 тыс., а 3160 ветеранам оперативно вылечили катаракту. Ежемесячно в городских медучреждениях проводится Единый день приёма ветеранов и блокадников.
Работа по поддержке ветеранов и блокадников ведётся системно, за этим следит Координационный совет по делам ветеранов под руководством главы города, что обеспечивает оперативное решение вопросов.
Никто не забыт, ничто не забыто.
Музей обороны и блокады Ленинграда — один из главных элементов по сохранению исторической памяти в Петербурге. Он был открыт в 1946-м.
«В 1944 году, после снятия блокады, ленинградцы несли сюда экспонаты для будущего музея — самое дорогое, что напоминало им о близких, которых никогда не вернуть. Людей вёл долг памяти о тех, кто не дожил до Победы», — рассказывал Александр Беглов.
А в год 80-летия Победы началась разработка проекта реставрации фасадов Соляного городка. При этом сам Музей обороны и блокады Ленинграда по поручению президента постепенно превращается в мощный музейно-научный центр. В 2021 году здесь был создан Институт обороны и блокады Ленинграда, который благодаря поддержке губернатора и правительства России объединил практически все структуры, занимающиеся изучением этого исторического периода.
Музею продолжают передавать новые помещения — например, 8,5 тыс. кв. м на Гангутской улице (проектные работы запланированы на этот год). У него появились и филиалы: в 2024-м открыт Музей партизанской славы в пос. Дедовичи Псковской области, в феврале 2025-го в Мариуполе — экспозиция, посвящённая одному из активных организаторов обороны Ленинграда Андрею Жданову. В прошлом году принято решение о создании в Красном Селе музейной экспозиции, посвящённой узникам концлагерей — сейчас разрабатывается её концепция.
На днях состоялось открытие филиала Музея обороны и блокады — это Шахматный павильон в Московском парке Победы. Экспозиция посвящена самой тяжёлой блокадной зиме 1942 года. Посетители нового пространства узнают о стойкости и мужестве ленинградцев, об истории создания Парка Победы как памятника защитникам города, а также о действовавшем на этой территории кирпично-пемзовом заводе № 1, который в годы войны и блокады был превращён в крематорий.
Ярким примером нового городского проекта по сохранению исторической памяти стало создание на Пулковских высотах мемориала участникам Ленинградской битвы. Его создадут по инициативе ветеранов и блокадников на Пулковском рубеже, идею поддержал президент России. Мемориал займёт точку, где в 1941—1943 годы проходила реальная линия фронта. Парк площадью 17 га будет состоять из шести Аллей славы — по числу участвовавших в битве фронтов. Они сойдутся к площади Ленинградской битвы и гранитному обелиску высотой 40 м со световым столбом внутри.
Священная память и памятники.
За последние годы в Петербурге установлено несколько новых блокадных памятников: Блокадному учителю, Блокадным медикам, погибшим в годы блокады сотрудникам милиции… В 2025-м на территории Педиатрического университета открыт монумент, посвящённый памяти блокадных матерей. В преддверии 80-й годовщины Победы были обновлены 2400 памятных объектов. На Невском воинском кладбище отремонтирован мемориал «Журавли» и установлен вечный огонь.
В минувшем году шесть улиц и скверов получили имена героев-защитников Ленинграда. Трём учебным заведениям присвоены имена участников обороны города, а гимназии в Колпинском районе — имя Ижорского батальона. В городских образовательных организациях действуют 38 посвящённых блокаде музеев, а свыше 150 школьных музеев имеют блокадные экспозиции. Открыто 295 «Парт Героев».
В Петербурге работает уникальное музейное пространство — Библиотека «Музей книги блокадного города». Она открылась в 1996 году, за 29 лет расширившись до более чем трёх тыс. единиц, из них свыше 1500 книг. Это редчайшие экземпляры — с дарственными надписями, вклейками и пометками на полях, сделанными руками их владельцев. Преемником выставочной экспозиции библиотеки стало музейное пространство 13a9 по улице Бассейная, 59, которое объединило подлинные артефакты с цифровыми технологиями. Экспозиция рассказывает о жизни ленинградцев в страшные дни осады, а иммерсивная инсталляция позволяет гостям погрузиться в блокадный быт.
Также в городе сформирован электронный комплекс документов Великой Отечественной. В свободном доступе — свыше 4 млн страниц о жизни осаждённого города. База данных «Медаль “За оборону Ленинграда” включает 524 тысяч награждённых, а поисковая база — 1,2 млн эвакуированных.
Дань уважения.
Город-герой Ленинград хранит священную память о мужестве и героизме поколения победителей, о защитниках и жителях блокадного города, героях Ленинградской битвы — самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны. В прошлом году возрождён Марш памяти по Зелёному поясу Славы — одному из главных мемориальных комплексов, посвящённых героической обороне нашего города и Ленинградской битве. Его памятники расположены вдоль рубежа, на котором в сентябре 1941-го советские воины остановили врага. Марш памяти — дань уважения всем защитникам Родины.
Экспозиции музеев рассказывают о стойкости и преданности городу в самые тяжёлые годы, особое внимание уделяется личным историям и воспоминаниям тех, кто пережил блокаду. По предложению губернатора в городской календарь официально добавлен День героического прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года. Смольный активно содействует всероссийской акции «Лента Ленинградской Победы», а также занимается организацией тематических выставок, концертов и спектаклей в городских музеях и театрах.
При этом в Петербурге никогда не забывают напомнить юному поколению о подвиге, который совершили их предки. И мероприятия для школьников в исторических местах города, связанных с Великой Отечественной войной и блокадой, проводятся регулярно.
«Раньше среди нас было больше живых защитников и жителей блокадного Ленинграда. Они приходили к детям. Прямо в классы, проводили Уроки мужества. Рассказывали обо всём, что пережили, что видели своими глазами. С каждым днём их всё меньше. Ничто не заменит их живые рассказы. Но мы обязаны сохранить историческую правду. Теперь это наша с вами забота», — говорит Александр Беглов.